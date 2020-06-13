Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 13 июня, с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск, (км 13+200 – км 14+500), район с.Белокаменка.