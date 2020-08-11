Мурманская область. Арктика (16+)11.08.20 08:15
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
Как сообщает Мурманскавтодор», 12 августа с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе Белокаменки и Междуречья Кольского района (км 15+800 – км 18+300).
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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