Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», 25 сентября с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка сп. Междуречье Кольского район (км 15+800 – км 18+300).