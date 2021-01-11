Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

Сегодня, 11 января, с 13.00 до 15.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка сп. Междуречье Кольского района (км 13+800 – км 14+400).