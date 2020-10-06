Опять взрывают, опять проезд на Снежногорск перекрывают

Bujhm G. Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился. Комментарий к новости: В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой

Д.О. Вернер Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ... Комментарий к новости: В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»