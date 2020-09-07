Опять взрывают, подъезд к Мурманску перекрывают

Николай А этого и стоило ожидать. Об этом специалисты сразу же писали, когда все больницы перевели на ковид, а поликлиники закрыли. Теперь пожинаем плоды героической борьбы с пандемией. Комментарий к новости: В России число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин - растёт

Д.О. Вернер А фото-то из АРХИВА? *** Да, это архивное фото. Сейчас рыболовецкие суда в таком количестве к причалам рыбного порта не становятся. Редакция. Комментарий к новости: Рыбаки Северного бассейна готовы отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство