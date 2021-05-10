Мурманская область. Арктика (16+)10.05.21 08:45
Опять взрывают, снова автодорогу Р-21 «Кола» перекрывают
Как сообщает «Мурманскавтодор», с 11 по 14 мая (включительно) с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1540), в связи с проведением буровзрывных работ.
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Олег К.
08.05.21 09:14
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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