Опять взрывают, снова будут временно перекрывать движение на дорогах региона

Cегодня, 15 февраля, с 13 до 14 часов на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 10 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка (км 13+800 – км 14+400».

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 15 по 18 февраля (включительно) на автодороге Р-21 «Кола»- подъезд к Североморску (км 14+297 - км 19+02» в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00 будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.

А с 15 по 19 февраля (включительно) с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут.) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1540) в связи с проведением буровзрывных работ.

С 16 по 18 февраля (включительно) с 14 до 16 часов будет временно закрыто (не более 45 минут.) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1086 - км 1091) в связи с проведением буровзрывных работ.