Опять взрывают, снова дороги перекрывают

28 января с 12.30 до 13.30 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 10 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка (км 14+400 – км 14+800».

А с 1 по 4 февраля (включительно) текущего года на автодороге Р-21 «Кола» будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта на участке подъезда к Мурманску (км 14+297 - км 19+027) в связи с проведением взрывных работ - с 10.00 до 12.00.