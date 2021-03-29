Опять взрывают, снова дороги перекрывают

Как сообщает Мурманскавтодор, с 29 марта по 1 апреля (включительно) будет временно закрыто ( не более 45 минут.) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1080 - км 1090) в связи с проведением буровзрывных работ.

В этот же период, с 29 марта по 1 апреля (включительно), на автодороге Р-21 «Кола», подъезд к г.Североморск (км 14+297 - км 19+027) в связи с проведением взрывных работ - с 10.00 до 12.00 будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.

С 29 март а по 2 апреля (включительно) с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» км 1540, в связи с проведением буровзрывных работ.