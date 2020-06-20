Мурманская область. Арктика (16+)20.06.20 08:45
Опять взрывают, снова дорогу перекрывают
Сегодня, 21 июня, с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к с.Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).
Напомним, с 18 часов 17 июня ограничено движение для грузового транспорта (общая фактическая масса транспортного средства не более 25 тонн) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские, ГЭС (км 51 + 450 - км 52 +650) в связи со снижением грузоподъёмности мостового сооружения.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
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