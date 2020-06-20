Опять взрывают, снова дорогу перекрывают

Сегодня, 21 июня, с 13.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к с.Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).

Напомним, с 18 часов 17 июня ограничено движение для грузового транспорта (общая фактическая масса транспортного средства не более 25 тонн) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские, ГЭС (км 51 + 450 - км 52 +650) в связи со снижением грузоподъёмности мостового сооружения.