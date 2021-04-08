Опять взрывают, снова дорогу Р-21 «Кола» перекрывают

Как сообщает «Мурманскавтодор», 8 апреля с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут.) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1080 - км 1090» в связи с проведением буровзрывных работ.