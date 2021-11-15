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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 12:00

Опыт АО «ММТП» представлен на конференции «Арктика — территория цифровизации»

Начальник службы информационных технологий, связи и автоматизации Вячеслав Дайнеко принял участие в научно-технической конференции «Арктика — территория цифровизации». Она прошла в Мурманске по инициативе Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и была приурочена к празднованию 30-летия этой организации.

Форум объединил представителей науки, крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, исполнительной и законодательной властей и позволил обсудить актуальные вопросы развития цифровых технологий в Арктической зоне РФ.

Как было подчеркнуто на конференции, внедрение цифровых технологий – это одно из ключевых направлений развития всех сфер жизни. Уже сейчас АО «ММТП» активно использует их в своей производственной деятельности. В частности, на предприятии внедрены и успешно эксплуатируются программно-аппаратный комплекс «Экологическая диспетчерская», информационно-логистическая система ИЛСАР, автоматизированная система управления установками пылеподавления, автоматическая система управления архитектурно-художественным освещением кранов.

«Мы внимательно изучаем передовой российский и мировой опыт и активно учитываем его в деятельности предприятия. При этом многие решения, которые применены в Мурманском морском торговом порту, до нас не имели аналогов. Благодаря цифровым технологиям, мы можем заглянуть в будущее и спланировать развитие и работу предприятия на перспективу», - сказал Вячеслав Дайнеко.

Напомним, деятельность экологической диспетчерской является частью масштабной экологической программы АО «ММТП». Её задача состоит в создании цифровой модели работы предприятия в режиме как реального времени, так и прогноза. Эта модель рассчитывается по утвержденным методикам и на основе текущих данных. Цифровая модель даёт возможность прогнозировать ситуацию на период до трех суток и управлять технологическим процессом. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества: в 2021 году Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли».

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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