Опыт АО «ММТП» рассмотрен на межрегиональной конференции о развитии детского научно-технического творчества

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в межрегиональной конференции «Развитие детского научно-технического творчества в траектории глобальных вызовов и трендов». Она прошла в Мурманском областном центре дополнительного образования детей и юношества «Лапландия», а в её работе участвовали делегации из Красноярска, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода, Архангельска, Калининграда, Москвы, Петрозаводска, Всеволожска и Мурманской области: специалисты федеральных учреждений, органов управления образование и учебных заведений, представители предприятий и организаций реального сектора экономики.

На протяжении двух дней участники рассматривали вопросы приоритетных направлений развития образования в области научно-технического творчества детей в рамках Десятилетия науки и технологий, обсуждали перспективные направления партнёрских отношений с научными организациями, предприятиями реального сектора экономики, обменивались мнениями по представленным практикам по созданию условий для доступности дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей.

В рамках пленарного заседания с докладом выступил заместитель директора по производству АО «ММТП» Игорь Кукунин. В своём выступлении он отметил, что, будучи градообразующим предприятием с высокой социальной ответственностью, АО «Мурманский морской торговый порт» уделяет большое внимание различным аспектам работы с подрастающим поколением. В качестве одного из примеров он рассказал о деятельности транспортно-логистического класса, созданного в гимназии №8 г. Мурманска по инициативе мурманских портовиков.

«Главная цель этой инициативы состояла в формирование кадрового потенциала в соответствии с потребностью АО «ММТП» и региона. При этом мы понимаем, что инженерные кадры для нашего предприятия и региона в целом играют огромное значение и с каждым годом спрос на эти направления подготовки только увеличивается», - отметил Игорь Кукунин.

В учебном процессе в транспортно-логистическом классе, в том числе, участвуют представители АО «ММТП», которые читают лекции по своим направлениям деятельности. По итогам обучения работники дирекции по персоналу АО «ММТП» разрабатывают и проводят для выпускников транспортно-логистического класса специальный выпускной экзамен в игровой форме. Он не только позволяет определить уровень знаний выпускников, но и способствует выявлению наиболее успешных кандидатов для продолжения обучения в профильных вузах. Для выпускников транспортно-логистического класса разработан и реализуется целый комплекс мер поддержки при получении профильного высшего образования.

«Благодаря профориентационной работе АО «ММТП» с обучающимися профильных классов, увеличивается число выпускников, остающихся в регионе и выбирающих обучение по востребованным в порту профессиям. В настоящий момент шесть студентов Мурманского арктического государственного университета являются выпускниками транспортно-логистического класса в гимназии №8. Таким образом, предприятие поддерживает и развивает непрерывную систему подготовки кадров для предприятия и стремится, чтобы она проходила в достойных условиях. Для нас профориентационная работа чрезвычайно важна, потому что мы понимаем, что являемся флагманом отрасли в регионе, и лучше нас никто не передаст молодёжи знания в этой сфере. В этом проявляется наша ответственность перед будущим наших детей, предприятия, города и региона», - подчеркнул Игорь Кукунин.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250837%2Fwall-149919532_2958