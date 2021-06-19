ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Что же такое женская жизнь?VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесён на август 2021 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.21 10:00

Опыт ММТП оценили учащиеся Баренцрегиона

Продолжается реализация проекта «Разработка общих подходов к вовлечению молодежи в научную и техническую сферу (Будь технарём!)», который финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик». Его цель состоит в содействии развитию технического и бизнес-мышления у молодежи Баренцева региона, повышение мотивации учащихся к выбору технических специальностей и работе на Севере, а также развитие системы наставничества. Проектные мероприятия охватывают более 1000 школьников и 50 учителей Баренцева региона.

Мурманский морской торговый порт является одним из активных участников проекта. С лекцией для учащихся и педагогов в он-лайн-формате выступила начальник отдела оценки развития персонала АО «ММТП» Мария Пономарева. В своем выступлении она рассказала об истории и сегодняшнем дне старейшего предприятия Мурманска и подчеркнула активную заинтересованность АО «ММТП» в поддержке научно-технического творчества молодёжи.

«Мы исходим из того, что для стабильного развития предприятия необходимы сочетание опыта и постоянного его развития с учетом требований и возможностей сегодняшнего дня», - отметила М. Пономарева.

Напомним, проект «Будь технарём!» объединяет организации, университеты, предприятия и муниципалитеты из России, Норвегии и Финляндии, в том числе из Мурманской области, такие как: Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», Мурманский арктический государственный университет, ООО «Образовательное, инновационное, научно-исследовательское объединение «Социум+», муниципалитет Альты из Норвегии, университет города Оулу из Финляндии. К основным целевым группам проекта относятся молодые люди в возрасте 12-16 лет, учителя школ, а также компании, представляющие научно-техническую сферу. Проект включает в себя разработку руководства по интеграции технических и бизнес вопросов в обучение школьников, пилотные мероприятия по тестированию нового типа обучения. Это семинары и круглые столы для учителей, мероприятия для школьников с вовлечением бизнес-структур, в том числе классные часы в школах с представителями бизнеса в режиме «вопрос-ответ», фестивали профессий, научно-технические шоу.

Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» в рамках проекта «Будь технарём!» организует визиты школьников Мурманской области на ведущие предприятия региона для ознакомления с предприятием, его историей и требуемыми компетенциями для работы в Арктике. В числе пилотных школ проекта – гимназия №1, кадетская школа, международный лицей, академический лицей, а также школа №3 пгт. Мурмаши и др. а в этот раз к ним присоединились школьники Норвегии и Швеции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:30«Маленький большой герой». Полнометражный мультфильм (6+)16:35«Осенние сны». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар потерял 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика