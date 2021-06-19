Опыт ММТП оценили учащиеся Баренцрегиона

Продолжается реализация проекта «Разработка общих подходов к вовлечению молодежи в научную и техническую сферу (Будь технарём!)», который финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик». Его цель состоит в содействии развитию технического и бизнес-мышления у молодежи Баренцева региона, повышение мотивации учащихся к выбору технических специальностей и работе на Севере, а также развитие системы наставничества. Проектные мероприятия охватывают более 1000 школьников и 50 учителей Баренцева региона.

Мурманский морской торговый порт является одним из активных участников проекта. С лекцией для учащихся и педагогов в он-лайн-формате выступила начальник отдела оценки развития персонала АО «ММТП» Мария Пономарева. В своем выступлении она рассказала об истории и сегодняшнем дне старейшего предприятия Мурманска и подчеркнула активную заинтересованность АО «ММТП» в поддержке научно-технического творчества молодёжи.

«Мы исходим из того, что для стабильного развития предприятия необходимы сочетание опыта и постоянного его развития с учетом требований и возможностей сегодняшнего дня», - отметила М. Пономарева.

Напомним, проект «Будь технарём!» объединяет организации, университеты, предприятия и муниципалитеты из России, Норвегии и Финляндии, в том числе из Мурманской области, такие как: Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», Мурманский арктический государственный университет, ООО «Образовательное, инновационное, научно-исследовательское объединение «Социум+», муниципалитет Альты из Норвегии, университет города Оулу из Финляндии. К основным целевым группам проекта относятся молодые люди в возрасте 12-16 лет, учителя школ, а также компании, представляющие научно-техническую сферу. Проект включает в себя разработку руководства по интеграции технических и бизнес вопросов в обучение школьников, пилотные мероприятия по тестированию нового типа обучения. Это семинары и круглые столы для учителей, мероприятия для школьников с вовлечением бизнес-структур, в том числе классные часы в школах с представителями бизнеса в режиме «вопрос-ответ», фестивали профессий, научно-технические шоу.

Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» в рамках проекта «Будь технарём!» организует визиты школьников Мурманской области на ведущие предприятия региона для ознакомления с предприятием, его историей и требуемыми компетенциями для работы в Арктике. В числе пилотных школ проекта – гимназия №1, кадетская школа, международный лицей, академический лицей, а также школа №3 пгт. Мурмаши и др. а в этот раз к ним присоединились школьники Норвегии и Швеции.