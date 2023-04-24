Опыт ММТП по внедрению цифровых технологий обсудили с Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области

На базе АО «Мурманский морской торговый порт» прошло заседании Комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области по цифровой экономике. Центральной темой встречи стало обсуждение опыта цифровых решений крупнейшего транспортно-логистического предприятия региона.

«Внедрение цифровых технологий – это одно из ключевых и актуальных направлений развития экономики. АО «Мурманский морской торговый порт» уделяет этой работе серьезное внимание. Мы рады, что наш опыт стал поводом для встречи с представителями Союза промышленников и предпринимателей региона», - сказал финансовый директор АО «ММТП» Игорь Воронов.

На встрече было отмечено, что внедрение цифровых систем управления дает ощутимый результат в повышении эффективности производственных процессов на предприятиях региона. Уже сейчас АО «ММТП» активно использует их в своей производственной деятельности. В частности, на предприятии внедрены и успешно эксплуатируются программно-аппаратный комплекс «Экологическая диспетчерская», информационно-логистическая система ИЛСАР, автоматизированная система управления установками пылеподавления, автоматическая система управления архитектурно-художественным освещением кранов.

«Мы внимательно изучаем передовой опыт и активно учитываем его в деятельности предприятия. При этом многие решения, которые применены в Мурманском морском торговом порту, до нас не имели аналогов. Благодаря цифровым технологиям, мы можем заглянуть в будущее и спланировать развитие и работу предприятия на перспективу», - подчеркнул начальник службы информационных технологий, связи и автоматизации АО «ММТП» Вячеслав Дайнеко.

Участники встречи также обсудили вопросы информационной безопасности, цифровые решения в сфере охраны труда, вопросы подготовки кадров для IT-отрасли. Представители регионального объединения работодателей отметили высокий уровень цифровых решений, применяемых в АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт – пример того, как предприятие может найти пути решения для развития цифровизации производства», - подчеркнул генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Евгений Устинов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251594%2Fwall-149919532_3137