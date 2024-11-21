Опыт модернизации системы общественного транспорта в Мурманской области представлен на «Транспортной неделе» в Москве

Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова рассказала об опыте модернизации общественного транспорта в регионе, часть которого приобретена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на «Транспортной неделе – 2024» в Москве.

В рамках мероприятия традиционно организованы Международный Форум и Выставка «Транспорт России». В этом году особый акцент сделан на роли регионов в развитии эффективной транспортной системы. Также на площадке состоялся воркшоп «Национальный стандарт качества услуги пассажирского транспорта». Участники обсудили практику транспортного планирования, динамику и перспективы развития маршрутной сети пассажирских перевозок, нюансы содержания парка, а также внедрение современных технологий и улучшение имиджа и привлекательности общественного транспорта.

Руководитель областного минтранса Юлия Полиэктова рассказала о мероприятиях по обновлению подвижного состава общественного транспорта, которые включены в стратегический план «На Севере – жить». Масштабное обновление парка автобусов и троллейбусов началось в 2021 году и на сегодняшний день в нашем регионе из 362 единиц (88 троллейбусов и 274 автобуса) общественного транспорта, постоянно работающего на линии, в рамках программы уже обновлено 283 единицы (66 троллейбусов и 217 автобусов). Часть автобусов приобретена благодаря специальным казначейским кредитам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (СКК).

Весь приобретенный транспорт оформлен в едином и узнаваемом стиле #транспортсевера. На регулярных маршрутах по регулируемым тарифам работают низкопольные троллейбусы и автобусы, которые оборудованы системой книлинга и откидными пандусами.

Мероприятия, реализуемые в Мурманской области, получили высокую оценку участников «Транспортной недели».

Фото (фотослужба «Транспортной недели»): https://gov-murman.ru/info/news/