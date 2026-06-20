Опыт Мурманского областного художественного музея по 3D-реконструкции отмечен на всероссийской конференции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская научно-практическая конференция «Скульптура в городе, парке, музее», объединившая экспертов в сфере монументального и пластического наследия из 11 городов России. В течение трёх дней участники из музеев, архивов, институтов и вузов делились опытом, обсуждали историю памятников и исследовали место скульптуры в современном пространстве.

Программа конференции охватывала широкий круг тем: от анализа восприятия античной классики до монументальных проектов Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Выборга. Отдельные секции посвятили творческим методам скульпторов-классиков и современных авторов.

Участники особенно отметили доклад заведующей отделом по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея, руководителя проекта «СкульптурNo!» Арины Чубарь — «Эффект присутствия отсутствующего: методология и этика 3D-реконструкции утраченной городской скульптуры». Работа посвящена границе между восстановлением памятника и созданием цифровой подделки, а также тому, как виртуальные копии воспринимает современный зритель.

Напомним, в прошлом году в областном художественном музее состоялась презентация проекта «СкульптурNo!». Его цель — сохранить историческую память о культурных объектах Кольского Заполярья. В рамках проекта специалисты музея создают 3D-копии утраченных памятников и скульптур, которые когда-то украшали города и поселки региона.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка музейной деятельности и популяризация культурного наследия — одно из важных направлений народной программы «На Севере – жить!».

Фото (Государственный музей городской скульптуры Санкт-Петербурга): https://gov-murman.ru/info/news/569819/#&gid=1&pid=1