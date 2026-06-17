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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 08:45

Опыт Мурманского областного художественного музея по 3D-реконструкции утраченной скульптуры представлен на Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге

Завершила работу Всероссийская научно-практическая конференция «Скульптура в городе, парке, музее». В течение трёх дней ведущие специалисты в области монументального и пластического наследия из музеев, архивов, институтов и вузов 11 городов России в городе на Неве делились опытом, обсуждали историю памятников и исследовали бытование скульптуры в современном пространстве.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, программа конференции охватила широкую географию и хронологию: от анализа восприятия античной классики в Риме до монументальных проектов Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Выборга и других городов. Отдельные секции были посвящены творческим методам классиков и современных авторов (от Василия Демута-Малиновского до Петра Дьякова), вопросам увековечивания памяти о блокаде Ленинграда, а также скульптуре как музейному предмету.

Особое внимание участников привлёк доклад Арины Александровны Чубарь, заведующего отделом по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея, руководителя проекта «CкульптурNo!», представленный в рамках методологического блока конференции. Выступление было посвящено теме «Эффект присутствия отсутствующего: методология и этика 3D-реконструкции утраченной городской скульптуры».

В докладе на стыке философии, искусствоведения и цифровых гуманитарных наук был детально разобран концепт «присутствия отсутствующего». Этот феномен возникает, когда цифровые технологии возвращают стертый из городского ландшафта памятник в коллективную память, не нарушая при этом историческую правду. Автор актуализировал сложнейшие этические вопросы: где проходит граница между научной реставрацией и цифровой фальсификацией, и как виртуальные копии взаимодействуют с реальной архитектурной средой и воспринимаются современным зрителем.

Помимо насыщенной деловой программы, участники конференции ознакомились с экспозициями Государственного музея городской скульптуры и посетили Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), где обсудили перспективы междисциплинарных исследований на стыке архивного дела и современных технологий визуализации.

По итогам конференции будет выпущен сборник научных статей.

 

 

Фото (Музей Городской Скульптуры): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276022%2Fwall-11742142_27895

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