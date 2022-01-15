Опыт Мурманской области может быть полезен для решения общих для северных территорий России проблем

Вопросы энергетики и ЖКХ, развития территорий в северных регионах России подняты в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с депутатом Государственной Думы от партии «Новые люди», членом думского комитета по энергетике Григорием Шилкиным. Во встрече также принял участие заместитель губернатора Владимир Евменьков.

«Знаю, что у вас есть целый набор тем для обсуждения по актуальной повестке, которые касаются людей, живущих в Мурманской области и соседних субъектах Российской Федерации. Готов выслушать ваши предложения, обсудить то, как мы можем быть друг другу полезными, совместно решая проблемы наших граждан», - сказал, открывая встречу, Андрей Чибис

Григорий Шилкин отметил, что представляет территориальный избирательный округ, в который входят Мурманская и Архангельская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ. У северных регионов много общего, и решать существующие проблемы стоит комплексно и сообща, с использованием уже наработанных в регионах практик, пояснил депутат.

«Проблемы у нас схожи. Поэтому хотелось бы в чём-то получить от вас опыт, поскольку есть вопросы, которые вы решаете гораздо лучше, чем в других регионах. И, соответственно, в Государственной Думе поддерживать инициативы на благо вашего региона», - подчеркнул Григорий Шилкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили возможности привлечения энергетических мощностей Мурманской области к развитию соседних регионов, перспективы использования Фонда развития территорий в вопросах расселения ветхого и аварийного жилья, обеспечение прав жителей побережья Белого моря в рамках Закона о любительском рыболовстве, а также комплексное развитие городских окраин и островных территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435141/#&gid=1&pid=1