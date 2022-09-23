Опыт Мурманской области отмечен дипломами профессионального признания по итогам Всероссийского форума

В Кузбассе завершился XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам мероприятия Мурманская область, ежегодно принимающая участие в мероприятии, была признана лидером в двух номинациях.

В рамках форума опыт Кольского Заполярья представили руководители Кандалакшского, Мончегорского, Кировского, Печенгского комплексных центров социального обслуживания населения и Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Практика «Территория детства без границ» получила высшую оценку и стала лучшей в номинации «Я смогу!». Проект, представленный подведомственными учреждениями Министерства труда и социального развития Мурманской области, включает 22 инклюзивные площадки, которые объединены в единую систему социальной реабилитации детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития, а также комплексной помощи их семьям.

Кроме того, заполярные специалисты социальной сферы получили награду в номинации «Объединяя усилия». Экспертный совет форума отметил Мурманскую область за проведение мероприятий региональной социальной недели «Успешные решения для детского благополучия».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, программа Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь» была ориентирована на непрерывный диалог и поиск новых эффективных практик для специалистов, работающих в сфере детства и защиты семьи. Благодаря обмену опытом регионы-участники смогут внедрить лучшие идеи, которые помогут обеспечить самые благоприятные условия для воспитания и развития подрастающего поколения.

Участниками в онлайн- и офлайн-форматах стали более 1,5 тысяч человек. Очное участие в форуме приняли представители из более 40 регионов Российской Федерации. Основные мероприятия прошли в Кемерово, Анжеро-Судженске, Белове и Ленинске-Кузнецком.

Фото: https://gov-murman.ru