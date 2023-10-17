Опыт Мурманской области отмечен дипломами профессионального признания по итогам Всероссийского форума

В Нижнем Новгороде завершился XIV Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По итогам мероприятия Мурманская область, ежегодно принимающая участие в мероприятии, была признана лидером в двух номинациях. В рамках форума опыт Кольского Заполярья представили руководители и специалисты Кандалакшского, Мончегорского, Кировского, Апатитского, Печенгского комплексных центров социального обслуживания населения и Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей. Возглавил заполярную делегацию министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Так, практика «Шаг за шагом к семейному благополучию» получила высокую оценку и стала лучшей в номинации «Безопасное детство». Этот проект, представленный подведомственными учреждениями министерства труда и социального развития Мурманской области, включает 9 успешно зарекомендовавших себя социально-ориентированных практик, суть которых состоит в проведении комплекса мероприятий как с детьми, так и с их ближним окружением. Все мероприятия направлены на профилактику различных форм неблагополучия, включая жестокое обращение, социальное сиротство, случаи суицидального и самоповреждающего поведения несовершеннолетних, а также формирование навыков безопасного поведения в интернет-пространстве.

Кроме того, заполярные специалисты социальной сферы получили награду в номинации «Мой край – моя Россия!». Экспертный совет форума отметил Мурманскую область в рамках участия в площадке «Зал друзей», где был представлен наш регион и презентован сетевой кластер молодёжных и семейных пространств «Сопки».

Программа Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!» была ориентирована на непрерывный диалог и поиск новых эффективных практик для специалистов, работающих в сфере детства и защиты семьи. В этом году очное участие в форуме приняли представители из 75 регионов нашей страны.

Форум «Вместе – ради детей!» – это уникальная коммуникационная площадка для обмена профессиональным опытом и возможность обсудить актуальные вопросы социальной повестки по профилактике семейного и детского неблагополучия, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, подростков, вступивших в конфликт с законом.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, благодаря обмену опытом регионы-участники внедряют лучшие идеи, которые помогут обеспечить самые благоприятные условия для воспитания и развития подрастающего поколения.

Фото: https://gov-murman.ru