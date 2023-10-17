В Мурманской области состоится более 300 мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеХлеб – всему голова!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.10.23 14:30

Опыт Мурманской области отмечен дипломами профессионального признания по итогам Всероссийского форума

В Нижнем Новгороде завершился XIV Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По итогам мероприятия Мурманская область, ежегодно принимающая участие в мероприятии, была признана лидером в двух номинациях. В рамках форума опыт Кольского Заполярья представили руководители и специалисты Кандалакшского, Мончегорского, Кировского, Апатитского, Печенгского комплексных центров социального обслуживания населения и Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей. Возглавил заполярную делегацию министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Так, практика «Шаг за шагом к семейному благополучию» получила высокую оценку и стала лучшей в номинации «Безопасное детство». Этот проект, представленный подведомственными учреждениями министерства труда и социального развития Мурманской области, включает 9 успешно зарекомендовавших себя социально-ориентированных практик, суть которых состоит в проведении комплекса мероприятий как с детьми, так и с их ближним окружением. Все мероприятия направлены на профилактику различных форм неблагополучия, включая жестокое обращение, социальное сиротство, случаи суицидального и самоповреждающего поведения несовершеннолетних, а также формирование навыков безопасного поведения в интернет-пространстве.

Кроме того, заполярные специалисты социальной сферы получили награду в номинации «Мой край – моя Россия!». Экспертный совет форума отметил Мурманскую область в рамках участия в площадке «Зал друзей», где был представлен наш регион и презентован сетевой кластер молодёжных и семейных пространств «Сопки».

Программа Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Благополучие ребенка независимо от жизненных обстоятельств!» была ориентирована на непрерывный диалог и поиск новых эффективных практик для специалистов, работающих в сфере детства и защиты семьи. В этом году очное участие в форуме приняли представители из 75 регионов нашей страны.

Форум «Вместе – ради детей!» – это уникальная коммуникационная площадка для обмена профессиональным опытом и возможность обсудить актуальные вопросы социальной повестки по профилактике семейного и детского неблагополучия, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, подростков, вступивших в конфликт с законом.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, благодаря обмену опытом регионы-участники внедряют лучшие идеи, которые помогут обеспечить самые благоприятные условия для воспитания и развития подрастающего поколения.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Как рассчитать сумму больничного? Объясняет юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самозанятые стали зарабатывать больше: исследование YouDo и hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 23 копейки, доллар окреп почти на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика