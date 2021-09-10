Опыт Мурманской области отмечен дипломом профессионального признания по итогам всероссийского форума «Вместе – ради детей»

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершился XII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!». Он стал уникальной диалоговой площадкой для демонстрации результатов программной и проектной деятельности, обмена эффективными решениями. Мурманская область ежегодно принимает участие в этом масштабном мероприятии.

В этом году опыт Заполярья представили руководители Кандалакшского, Мончегорского и Кировского комплексных центров социального обслуживания населения.

Программы и проекты, направленные на поддержку семьи и детства, получили высокую оценку профессионального сообщества субъектов Российской Федерации. Мурманская область признана лучшим практикующим регионом по работе с детьми-инвалидами, детьми «группы риска», несовершеннолетними правонарушителями, а также их родителями.

По итогам форума регион был признан лидером в номинации «Ценю жизнь». Диплом профессионального признания вручен за кейс технологий «Агенты безопасности», направленный на обеспечение безопасности ребенка в различных сферах его жизнедеятельности: безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах, создание безопасного информационного пространства для детей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, на церемонии закрытия форума объявлены имена лидеров Всероссийского конкурса информационно-просветительских материалов по продвижению общероссийского «детского телефона доверия» 8-800-2000-122. В их числе учреждения социального обслуживания Мурманской области:

- Мурманский центр социальной помощи семье и детям, представивший интерактивную игру «Телефон доверия – выбор счастливого завтра!», занял 2 место в номинации «Лучший интерактивный продукт»;

- Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения – 3 место в номинации «Лучший информационно - просветительский материал для родителей» – с видеороликом «Одна фраза…».