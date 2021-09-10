Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер РоссииМончегорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 17:30

Опыт Мурманской области отмечен дипломом профессионального признания по итогам всероссийского форума «Вместе – ради детей»

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершился XII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!». Он стал уникальной диалоговой площадкой для демонстрации результатов программной и проектной деятельности, обмена эффективными решениями. Мурманская область ежегодно принимает участие в этом масштабном мероприятии.

В этом году опыт Заполярья представили руководители Кандалакшского, Мончегорского и Кировского комплексных центров социального обслуживания населения.

Программы и проекты, направленные на поддержку семьи и детства, получили высокую оценку профессионального сообщества субъектов Российской Федерации. Мурманская область признана лучшим практикующим регионом по работе с детьми-инвалидами, детьми «группы риска», несовершеннолетними правонарушителями, а также их родителями.

По итогам форума регион был признан лидером в номинации «Ценю жизнь». Диплом профессионального признания вручен за кейс технологий «Агенты безопасности», направленный на обеспечение безопасности ребенка в различных сферах его жизнедеятельности: безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах, создание безопасного информационного пространства для детей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, на церемонии закрытия форума объявлены имена лидеров Всероссийского конкурса информационно-просветительских материалов по продвижению общероссийского «детского телефона доверия» 8-800-2000-122. В их числе учреждения социального обслуживания Мурманской области:

- Мурманский центр социальной помощи семье и детям, представивший интерактивную игру «Телефон доверия – выбор счастливого завтра!», занял 2 место в номинации «Лучший интерактивный продукт»;

- Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения – 3 место в номинации «Лучший информационно - просветительский материал для родителей» –  с видеороликом «Одна фраза…».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Россия без террора: Дагестан. Война и мир». Документальный цикл (12+)22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Чтобы восстановить теплоснабжение в домах мурманчан, главе города пришлось выйти из отпуска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика