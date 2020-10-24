Опыт Мурманской области по ликвидации накопленного экологического ущерба представлен на XI Международном форуме «Экология» в Санкт-Петербурге

На XI Международном форуме «Экология» представлен опыт Мурманской области по ликвидации накопленного экологического ущерба. С докладом на эту тему в рамках панельной сессии «Ответственность поколений: программа ликвидации накопленного экологического вреда» выступила региональный министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова.

«Проблема накопленного экологического ущерба и вред, который наносится окружающей среде, – одна из основных проблем всех промышленно развитых регионов. В этом году благодаря поддержке Минприроды России в рамках национального проекта «Экология» на территории Мурманской области началась рекультивация пометохранилища фабрики «Снежная». В 2021 году начнётся рекультивация самой крупной за Полярный кругом свалки твёрдых отходов в городе Мурманске», – выступая с докладом, сказала министр.

Сейчас разрабатываются проекты ликвидации свалок и в других муниципалитетах Мурманской области. Реализация мероприятий, направленных на уничтожение накопленного экологического ущерба, по словам Анны Багровой, приносит конкретные результаты и позволяет обеспечить защиту природной среды Арктики.

Форум проходил 22-23 октября в Санкт-Петербурге и объединил представителей профильных органов государственной власти, науки, общественных организаций, промышленных и транспортных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы экологических услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экологических технологий и оборудования.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, форум «Экология» является одной из ведущих общественных площадок, формирующих ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Мероприятие проводится с 2009 года при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств.