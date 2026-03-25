Опыт Мурманской области по разработке и реализации Территориальной программы государственных гарантий был признан Минздравом России одной из лучших практик в стране

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Дмитрий Панычев представил на всероссийской «Школе министра» опыт разработки и реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ).

«Школа министра» — образовательная программа, разработанная совместно с ЦНИИОИЗ Минздрава России и направленная на развитие управленческих навыков. В этом году она собрала 74 руководителя здравоохранения со всей страны: как опытных управленцев, так и недавно назначенных. Главной темой стал важнейший документ в отрасли — территориальная программа государственных гарантий.

«Эта программа — основа регионального здравоохранения. С одной стороны, она задает четкие стандарты оказания помощи. С другой — дает нам возможность гибко направлять ресурсы туда, где они нужнее всего. Наша главная задача — найти оптимальный баланс между федеральными требованиями и реальными потребностями северян», — отметил Дмитрий Панычев.

В качестве успешного примера того, как территориальная программа может расширяться исходя из нужд северян, был упомянут губернаторский проект «Витаминизация». Все расходы на него полностью заложены в ТПГГ. Взрослые жители области могут бесплатно сдать анализ на уровень витамина D и получить препараты при его дефиците. Проект оказался востребованным: врачи обследовали более 82 тысяч человек (у 83% выявлен недостаток витамина). Пациентам выдали почти 57 тысяч курсов препарата местного производства. У трети повторно обратившихся показатели улучшились, а в группе с сильным дефицитом 30% пациентов смогли поднять уровень витамина до нормы.

Представленный опыт вызвал интерес у коллег из других субъектов РФ. Практики Мурманской области могут стать основой для внедрения аналогичных решений в других регионах со схожими климатическими и географическими особенностями.

