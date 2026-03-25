Опыт Мурманской области по реализации всероссийского патриотического проекта «Лица героев» представлен на федеральном уровне

В рамках федерального партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» состоялся всероссийский форум, посвящённый развитию образовательной среды и патриотическому воспитанию. Площадка объединила представителей системы образования, органов власти и общественных организаций из разных регионов страны для обмена лучшими практиками. Модератором выступила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова.

В работе форума приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Кусайко и региональный координатор партпроекта «Новая школа», министр образования и науки Диана Кузнецова, которая представила опыт региона по реализации всероссийского патриотического проекта «Лица героев».

В своём выступлении она отметила, что вопросам сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигу защитников Отечества в регионе уделяется особое внимание, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере- жить!». Проект «Лица героев» с 2023 года является важной частью системной работы и реализуется на всех уровнях образования – от детских садов до организаций среднего профессионального образования.

«В регионе открыто 109 муралов, посвящённых выдающимся соотечественникам и героям страны, из них 43 – участникам специальной военной операции, ещё 27 – Героям России. Проектом охвачено более 100 тысяч обучающихся. Помимо создания муралов в соответствии с методическими рекомендациями, в регионе развиваются новые направления, такие как «Связь поколений» - от героев Великой Отечественной войны до современных защитников Родины. Художественные композиции становятся частью образовательной среды и активно используются в учебной и внеурочной деятельности», – отметила министр.

По решению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса при проведении капитального ремонта и строительстве новых школ создание муралов в рамках проекта «Лица героев» стало обязательной частью обновлённого образовательного пространства.

Важной особенностью реализации проекта является широкое общественное участие. В торжественных открытиях муралов принимают участие представители партийного актива, секретари местных отделений, депутаты, главы муниципалитетов, а также родственники, сослуживцы и друзья героев.

«Проект получил широкое освещение в регионе – о нём знают и говорят. Он продолжает развиваться, объединяя разные поколения и формируя у молодёжи уважение к истории страны, её героям и традициям служения Отечеству», – подытожила глава ведомства.

Мурманская область отмечена в числе регионов-лидеров по проекту «Лица героев». За успешную реализацию партийного проекта «Новая школа» по итогам 2025 года региональный координатор, министр образования и науки Диана Кузнецова награждена благодарственным письмом за подписью секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

