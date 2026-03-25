В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.26 10:15

Опыт Мурманской области по реализации всероссийского патриотического проекта «Лица героев» представлен на федеральном уровне

В рамках федерального партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» состоялся всероссийский форум, посвящённый развитию образовательной среды и патриотическому воспитанию. Площадка объединила представителей системы образования, органов власти и общественных организаций из разных регионов страны для обмена лучшими практиками. Модератором выступила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова.

В работе форума приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Кусайко и региональный координатор партпроекта «Новая школа», министр образования и науки Диана Кузнецова, которая представила опыт региона по реализации всероссийского патриотического проекта «Лица героев».

В своём выступлении она отметила, что вопросам сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигу защитников Отечества в регионе уделяется особое внимание, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере- жить!». Проект «Лица героев» с 2023 года является важной частью системной работы и реализуется на всех уровнях образования – от детских садов до организаций среднего профессионального образования.

«В регионе открыто 109 муралов, посвящённых выдающимся соотечественникам и героям страны, из них 43 – участникам специальной военной операции, ещё 27 – Героям России. Проектом охвачено более 100 тысяч обучающихся. Помимо создания муралов в соответствии с методическими рекомендациями, в регионе развиваются новые направления, такие как «Связь поколений» - от героев Великой Отечественной войны до современных защитников Родины. Художественные композиции становятся частью образовательной среды и активно используются в учебной и внеурочной деятельности», – отметила министр.

По решению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса при проведении капитального ремонта и строительстве новых школ создание муралов в рамках проекта «Лица героев» стало обязательной частью обновлённого образовательного пространства.

Важной особенностью реализации проекта является широкое общественное участие. В торжественных открытиях муралов принимают участие представители партийного актива, секретари местных отделений, депутаты, главы муниципалитетов, а также родственники, сослуживцы и друзья героев.

«Проект получил широкое освещение в регионе – о нём знают и говорят. Он продолжает развиваться, объединяя разные поколения и формируя у молодёжи уважение к истории страны, её героям и традициям служения Отечеству», – подытожила глава ведомства.

Мурманская область отмечена в числе регионов-лидеров по проекту «Лица героев». За успешную реализацию партийного проекта «Новая школа» по итогам 2025 года региональный координатор, министр образования и науки Диана Кузнецова награждена благодарственным письмом за подписью секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564246/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Трюкач». Художественный сериал, 3 серия (16+)
«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»