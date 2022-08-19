Опыт Мурманской области представлен на всероссийской конференции «Роль ЕИРЦ в обеспечении устойчивости ЖКХ»

18-19 августа в Казани проводится Всероссийская конференция «Роль единого информационно-расчётного центра в обеспечении устойчивости ЖКХ». Мурманскую область представляет министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова.

На пленарном заседании она рассказала про работающие в нашем регионе цифровые сервисы, включая систему мониторинга уборки, портал «Наш Север», «горячую линию» ЖКХ и автоматизированную информационную систему «Управление многоквартирными домами».

«Роль расчётных центров в жизни ЖКХ региона часто забывается. Всё «крутится» вокруг управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Но нужно понимать, что одна ошибка в квитанциях потенциально влечёт вопросы большого числа потребителей. Радует, что в Мурманской области количество ошибок минимально и этому способствует взаимодействие всех участников отрасли», – отмечает Алёна Кузнецова.

Также на заседании выступил первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Павел Качкаев, который рассказал о принятых и планируемых законопроектах, а также затронул очень важный вопрос получения управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями персональных данных россиян. Про новации в жилищном и коммунальном законодательстве рассказала директор департамента развития ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Олеся Лещенко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/