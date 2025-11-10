Галина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезонТерпимость при найме в России: более половины работодателей готовы не учитывать пол, возраст и знак зодиака
Опыт Мурманской области в бюджетной сфере был представлен в Москве на VII Федеральном форуме «Производительность 360»

7 ноября в Москве состоялось пленарное заседание «Социальная сфера без потерь: производительность как инструмент развития» в рамках VII Федерального форума «Производительность 360». Опыт Мурманской области в бюджетной сфере представил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис отметил, что любой процесс можно улучшить, но в социальной сфере есть свои чувствительные моменты. Одна из главных предпосылок реформы – тема неравномерной нагрузки. Далее обратили внимание на избыточное количество юрлиц и приняли решение сократить их на 38%. Это необходимо, чтобы сделать систему управления умнее и честнее. Это вклад в стабильность региона и заботу о будущем, наведение порядка, чтобы бюджет работал на улучшение качества жизни людей.

«Первоочередно мы всё выверили и рассчитали, это стало нашей дополнительной точкой роста. Несмотря на то, что Мурманская область входит в топ-10 по размерам ВРП и номинальной зарплате, фиксируется рост инвестиций, вместе с этим мы получили серьёзное падение доходов из-за внешних ограничений – более 22 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что при внедрении реформ использовался комплексный подход.

«Мы провели мероприятия во всех сферах одновременно, в том числе государственном и муниципальном управлении. Да, это неприятно, очень чувствительно, но уже показывает свою эффективность. На примере образования: мы перенастроили некоторые процессы, автоматизировали их, внедрили технологии, где это возможно», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отметил, что по каждому муниципалитету, отрасли и учреждению был разработан детальный план.

«Кроме того, мы провели и проводим масштабную разъяснительную работу. В первую очередь, это встречи с коллективами, родителями. Нормально, что у людей возникает много вопросов, на которые необходимо отвечать честно и открыто. Отмечу, что при высвобождении людей мы предлагаем работу или переобучение. Кроме того, заложили ресурсы на справедливую мотивацию. Благодаря нашим решения мы сэкономили 4 млрд рублей, 100% средств остались в отраслях», – сказал Андрей Чибис.

«Мы полностью поддерживаем повышение МРОТ, но в северных регионах есть коэффициенты, которые полностью платят субъекты. Мы сэкономили 4 млрд, а чтобы выдержать повышение МРОТ, нам необходимо изыскать 3,4 млрд рублей. Поэтому тут возникает тема справедливости между федерацией и регионами. Этот вопрос мы предметно обсуждали и на нашей комиссии Госсовета по развитию Арктики. Справедливо нам в этом помочь, невзирая на уровень бюджетной обеспеченности региона, чтобы экономия осталась в отраслях. Это абсолютно необходимо и правильно», – заключил губернатор.

Также опытом поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что работа по производительности труда в регионе, в том числе в социальной сфере, была запущена ещё с 2019 году.

«Было непросто решать вопросы в этой сфере, но мы делаем это для народосбережения, это ёмкое слово неоднократно произносил наш президент Владимир Путин. Мы осознали, что часть административных функций можно передать, сократить ручной труд. Так, например, запись к узким специалистам происходит только через направление терапевта, если есть предварительный диагноз и сданы анализы. Мы также вынуждены делать врачей универсалами. Использовать телемедицину, особенно в отдаленных районах. Так же, как и в Мурманской области, мы используем объединение юрлиц бюджетных учреждений. Мы понимаем, что это необходимо особенно в малокомплектных учреждениях образования», – отметил Александр Дрозденко.

Директор школы №1474 Москвы Ирина Курчаткина отметила, что Московская область была в авангарде процесса объединения школ, а сфера образования только выигрывает от подобных процессов, так как, например, за счет экономии появляется возможность обеспечить школы современным оборудованием.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, «Производительность 360» — это ключевое мероприятие по обмену опытом в сфере бережливого производства и выработке конкретных решений для повышения эффективности экономики страны.

 

 

Фото (пресс-служба Форума «Производительность 360»): https://gov-murman.ru/info/news/556648/#&gid=1&pid=1

