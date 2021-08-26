Опыт Мурманской области в сфере ГЧП отмечен на круглом столе Арктического экономического совета

Мурманская область входит в число субъектов, успешно реализующих проекты на принципах государственно-частного партнерства. Опыт региона в этой сфере отмечен на круглом столе Арктического экономического совета. Проекты, реализованные на основе ГЧП представила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Одним из успешных примеров является создание системы обращения с ТКО, включающую новый полигон ТКО. Объект уже введён в промышленную эксплуатацию. Общий объем инвестиций составил более 1,8 млрд рублей, 100% средств – в рамках концессионного соглашения.

«Возврат инвестиций происходит за счёт тарифа за размещение ТКО и реализации продукции вторичной переработки мусора. Концессионер расширяет свою производственную базу и уже завершил эксплуатационные испытания оборудования по производству RDF–топлива. Топливо будет применяться для отопления населенных пунктов Мурманской области», – отметила вице-губернатор.

На принципах ГЧП в регионе также проведена модернизация системы теплоснабжения в Умбе, построен крытый каток с искусственным льдом «Метеор» и создан центр репродуктивных технологий.

На ближайшие годы запланирована реализация еще нескольких масштабных проектов, направленных на развитие Мурманской области. В их числе создание музея Арктики и крытого тематического парка-моста на территории культурно-делового центра «Новый Мурманск, замена инженерных сетей при реновации микрорайона Больничный городок в Мурманске и создание сети электроснабжения для ТОР «Столица Арктики».

«Проект по строительству электроэнергетической инфраструктуры является пилотным по арктической концессии. Публичной стороной соглашения выступит Минвостокразвития РФ. В настоящее время готовится частная концессионная инициатива. Ввод объектов в эксплуатацию планируется не позднее 2025 года», – пояснила Ольга Кузнецова.