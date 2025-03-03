Опыт Мурманской области в совершенствовании системы оплаты труда медработников получил высокую оценку Минздрава России

В Санкт-Петербурге прошло совещание Минздрава России и Профсоюза работников здравоохранения РФ, посвящённое вопросам оплаты труда. Тема встречи: «Социальное партнерство – механизм решения задач по оплате труда».

В делегацию от Мурманской области вошли: заместитель министра здравоохранения Ирина Меева, начальник управления бюджетного процесса и экономического анализа Минздрава Ольга Чебанова, председатель Профсоюза здравоохранения Юлия Величко и правовой инспектор труда Профсоюза здравоохранения Юлия Смирнова.

В рамках совещания был представлен и высоко оценен опыт Мурманской области в сфере оплаты труда работников здравоохранения. Заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ Ольга Тулупова особо отметила успешную работу региона по повышению окладной части в структуре заработной платы работников здравоохранения. Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников также подчеркнул эффективность разъяснительной работы, проводимой Минздравом Мурманской области совместно с Профсоюзом работников здравоохранения. Коллегам из других регионов было рекомендовано изучить и перенять опыт Мурманской области.

«Правительство Мурманской области проводит большую работу по привлечению и сохранению медицинских кадров, а также повышению уровня их заработной платы. Особое внимание в нашем регионе уделяется проведению разъяснительной работы, чтобы каждый сотрудник понимал свои права и обязанности, а также перспективы профессионального роста», – отметила Ирина Меева.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в рамках плана «На Севере – жить!» в Мурманской области действует более 20 различных видов поддержки медицинских работников, включая выплаты из федерального и регионального бюджетов, гарантированные социальные компенсации и полярные надбавки с первого дня работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/