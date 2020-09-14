Опыт по созданию современной системы обращения с ТКО в Мурманской области будет тиражирован в другие регионы

Проект «Создание регионального экотехнопарка по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессии» победил в номинации «Экология и бережное отношение к природе» Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по лучшим практикам и инициативам социально-экономического развития регионов.

Проектная годовая мощность полигона ТКО – не менее 250 тысяч тонн отходов, мусоросортировочного комплекса – не менее 180 тысяч тонн, мусороперегрузочных станций – каждая не менее 23 тысяч тонн. Учитывая работу действующего на территории Мурманской области завода термической обработки отходов, это позволяет покрыть потребность всего Кольского полуострова в объектах обращения с мусором и со временем ликвидировать все устаревшие объекты размещения ТКО.

Мурманская область – единственный регион в Арктической зоне России, где созданы подобные мощности.

«Ввод в эксплуатацию современных объектов мусоросортировочного комплекса и полигона на сегодняшний день позволил нам закрыть крупнейшую свалку в северной части региона, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев, – для дальнейшей ликвидации не соответствующих современным требованиям объектов размещения ТКО и улучшения экологической ситуации в целом, планируется перенаправление на указанные объекты, в том числе потоков ТКО из центрального и южного районов области».

Как отметил руководитель экспертного пула в категории «Экология и природные ресурсы», председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, проект очень грамотно структурирован, учтены все ключевые параметры. «Практика показала свою эффективность уже через год. Важно было учитывать потенциальные потоки ТКО, это залог рентабельности подобного проекта», – сказал эксперт.

Проект опубликован на платформе обмена успешным опытом «Смартека» и уже заинтересовал некоторые регионы, например, ХМАО. Отмечено, что практика заслуживает внимания, дальнейшего изучения и применения при реализации проекта по созданию в Нефтеюганском районе ХМАО комплексного межмуниципального мусорного полигона.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, с 1 января 2019 года Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами: выбранный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал эксплуатировать новые объекты – мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в поселке Междуречье Кольского района («Экотехнопарк»), две мусороперегрузочные станции в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

Объекты созданы в рамках первого и крупнейшего в Арктической зоне Российской Федерации инфраструктурного проекта в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения, заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Управление отходами» с общим объёмом привлекаемых инвестиций почти 1,9 млрд рублей.