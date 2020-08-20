Опыт работы, причины увольнения, личные достижения — любимые вопросы рекрутёров

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как за 5 лет изменились предпочтения работодателей в ведении собеседований. Представители 500 компаний из всех округов страны назвали свои любимые вопросы, которые лучше всего помогают им раскрыть личные и профессиональные характеристики кандидатов.

В рейтинге любимых вопросов рекрутёров первое место занял вопрос об опыте работы (14%). По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет его популярность значительно выросла: 10 лет назад вопрос о трудовом стаже назвали любимым 3% опрошенных, 5 лет назад — 7%.

Выяснять причины увольнения и спрашивать о личных достижениях сегодня предпочитают по 6% респондентов. Каждый двадцатый работодатель назвал любимым вопрос о личных достоинствах и недостатках.

Вопрос о целях и мечтах сегодня менее популярен, чем 5 лет назад (7 и 4% соответственно).

Впервые в рейтинге любимых вопросов рекрутёров — просьба описать свои любимые и нелюбимые обязанности (3%), вспомнить о допущенных в работе ошибках (2%), а также смоделировать своё поведение в сложной рабочей ситуации (также 2%). Ранее эти вопросы не набирали и 1% голосов.