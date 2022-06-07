Опыт создания современных молодёжных пространств в Мурманской области будет представлен на площадке Российской государственной библиотеки

Эксперты из Мурманской области поделятся опытом создания современных молодёжных пространств в рамках Межрегионального библиотечного вебинариума «Молодёжные пространства в библиотеках».

Вебинар «Молодёжь на Сопках» пройдёт 8 июня на площадке Российской государственной библиотеки для молодёжи. Спикерами от Мурманской области выступят начальник отдела молодежной политики и развития молодежных движений регионального комитета молодёжной политики Ольга Малкова, консультант управления развития в сфере культуры и искусства регионального министерства культуры Наталья Зайцева и заведующий молодежным пространство «Сопки» городской детско-юношеской библиотеки апатитской Центральной библиотечной системы Елена Куликовская.

Напомним, что с 2021 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным комитетом молодёжной политики реализуется проект по созданию современных молодёжных пространств под брендами «Сопки» и «Arctic\Space».

На данный момент на базе муниципальных библиотек уже открыты «Сопки.Ревда», «Сопки.Кола» и «Сопки.Апатиты». Современное оснащение и дизайн позволяют поддерживать и развивать разного рода молодёжные инициативы. Так, пространства становятся площадкой для проведения литературных стендапов, киберспортивных турниров, мастер-классов, «квартирников» и других мероприятий, собирающих молодых и активных северян.

К концу 2025 года в Мурманской области планируется создать сеть из 33 таких пространств.

Кроме того, библиотеки региона регулярно обновляются в рамках национального проекта «Культура»: 12 учреждений уже обновлено по модельному стандарту, а в этом году преобразование затронет ещё 7 библиотек.

Как сообщает региональное Министерство культуры, начало вебинара 8 июня в 11.00. Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.

Фото: https://ok.ru/mincilt51/topic/154480265390311