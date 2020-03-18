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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.20 08:00

Опыт специалистов ММТП поможет сохранить здоровье сотрудникам и горожанам

С точки зрения медиков, весна никогда не была простым временем года. Именно после зимы организм становится особенно уязвим перед эпидемическим подъемом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, гриппом. А в этом году добавился ещё и коронавируc. Как рассказала заведующая здравпунктом в Мурманском морском торговом порту Ирина Счастливая, прежде всего, надо помнить, что в этот период в профилактике распространения гриппа, коронавируса и ОРВИ дезинфекционные мероприятия имеют важнейшее значение. Необходимо часто мыть руки и соблюдать требования гигиены.

- Ещё в период подготовки к эпидемическому подъёму заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в здравпункте ММТП был сформирован запас дезинфицирующих препаратов и кожных антисептиков, имеющих вирулицидную активность. Соблюдается режим текущей дезинфекции и в кабинетах, где проходят предсменные осмотры. Его задача - немедленное уничтожение возбудителей респираторных вирусных инфекций. Проводится многократная влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных и разрешенных в установленном порядке к применению на территории Российской Федерации, эффективных в отношении возбудителей вирусных заболеваний, - сказала Ирина Счастливая.

Как известно, возбудители респираторных инфекций способны довольно длительно сохраняться в воздухе помещений - от 2 до 9 часов. В связи с этим в здравпункте проводится проветривание и дезинфекция воздуха. Также применяется воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью бактерицидных установок. Наиболее удобными и в то же время эффективными и безопасными, являются облучатели-рециркуляторы, которые можно длительно использовать в присутствии людей. В здравпункте ММТП и кабинете предрейсовых медицинских осмотров используются аппараты «Дезар-4». Помимо этого существует возможность дополнительной дезинфекции терминалов электронной системы медицинского осмотра (ЭСМО) по желанию работников порта, проходящих предсменный медицинский осмотр.

- Для укрепления здоровья работники АО «ММТП» имеют также возможность воспользоваться ультрафиолетовым облучателем «Солнышко», который восполняет недостаток солнечного света в условиях Крайнего Севера и способствует выработке витамина Д3. Он используется при хронических неспецифических заболеваниях бронхолегочной системы (частые простудные заболеваниями, хронический бронхит, начальная стадия бронхиальной астмы и др.), повышает иммунитет, закаливает и оздоравливает организм, повышает жизненный тонус, - отметила Ирина Счастливая.

Специалисты отмечают, что мы не можем полностью отгородиться от вирусов и сквозняков. Тем важнее соблюдать правила гигиены. Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Также важно использовать все возможности для укрепления иммунитета. Именно поэтому в столовой порта в меню включены продукты, необходимые для этого.

Прежде всего, речь идёт о тех, которые богаты витамином С – именно он дает организму энергию для борьбы с бактериями и вирусами. Поэтому, если вы чувствуете, что велик риск заболеть (к примеру, вы общались с простуженными людьми или очень устали), обязательно включайте их в свой рацион. Витамина С много в цитрусовых, капусте, репе, укропе, черной смородине, шпинате, щавеле. Но важно помнить, что витамин С очень чувствителен к высоким температурам, а значит, лучше есть фрукты и овощи в сыром виде.

Также необходимы продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые являются мощным противовоспалительным и укрепляющим иммунитет средством. Их много в морепродуктах, тресковой печени и оливковом масле, в жирной рыбе - семге, лососе, тунце, форели. Также можно принимать и рыбий жир в капсулах.

Еще один защитный барьер создают продукты, богатые цинком, который является незаменимым элементом для борьбы с инфекциями. Он активно помогает вырабатывать антитела и белые кровяные тельца - это отважные и самые важные защитники нашего организма. Много цинка содержится в животном белке: красном и белом мясе, морепродуктах, яйцах, а также в продуктах растительного происхождения - зародышах пшеницы, диком рисе, кунжуте, овсяных хлопьях.

Магний помогает нашему организму в стрессовых ситуациях быстрей обрести спокойствие и уменьшить негативные последствия от волнений, которые, как известно, часто приводят к болезням. Источниками магния являются: бобовые, морепродукты, фундук, миндаль, грецкие орехи, соя, гречка, пшено, перловка, дикий рис, булгур, а также минеральная вода.

Лакто- и бифидобактерии создают благоприятную среду для размножения полезных защитных клеток, синтезируют аминокислоты и способствуют пищеварению. Их много в любых «живых» кисломолочных продуктах, а также моченых яблоках, квасе и квашеной капусте.

Фитонциды повышают сопротивляемость организма, убивают вредные бактерии и микроорганизмы, а также усиливают восстановительные процессы. Их источниками являются редька, чеснок, лук и хрен.

Будем надеяться, что эти рекомендации специалистов помогут защититься от инфекции и укрепить здоровье!

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