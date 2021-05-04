Опыт участия АО «ММТП» в патриотическом воспитании молодёжи оценили в Мурманской областной Думе

В Мурманской областной Думе состоялось рабочее совещание под руководством председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Бориса Пищулина. На встрече обсуждался вопрос использования в военно-патриотической работе с молодёжью исторических материалов о Великой Отечественной войне, подготовленных представителями ветеранской организации сотрудников органов безопасности «Щит».

В работе совещания приняли участие депутаты регионального парламента, министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, председатель комитета молодёжной политики Егор Хаценко, заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних администрации Мурманска Лариса Клименок, представители некоммерческого фонда ветеранов органов ФСБ «Щит» – председатель Совета Геннадий Гурылев и заместитель председателя организации, директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

«Фонд существует 15 лет. Одно из главных направлений его деятельности – военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. Последние десять лет мы занимаемся подготовкой исторических материалов для образовательных организаций о Великой Отечественной войне, событиях, которые происходили, в том числе, и на Кольском полуострове. Источниками для них служат воспоминания очевидцев и документы Министерства обороны РФ», - рассказал Геннадий Гурылев.

Директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский отметил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воспитание молодёжи в духе любви к Родине является одним из ключевых направлений социальной политики АО «ММТП» и «Национальной транспортной компании», в структуру которой входит старейшее предприятие Мурманска. Он рассказал о помощи со стороны ММТП работе фонда «Щит», о деятельности музея АО «ММТП», выпускаемых книгах и проводимых исследованиях на тему роли ММТП в Великой Отечественной войне и развитии Кольского Заполярья.

«Своей работой мы поддерживаем нить памяти, связующую наше время с подвигом героев Великой Отечественной войны, в том числе - портовиков Мурмана. Сделанное ими – это часть общей Великой Победы и всей истории Родины. Нашими общими усилиям память о подвиге остается частью нашей современной жизни», - сказал Владимир Хованский.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота. В наши дни АО «Мурманский морской торговый порт» активно участвует в сохранении памяти о Великой Отечественной войне: заботиться о ветеранах, поддерживает деятельность поискового отряда предприятия, развивает музей предприятия, проводит патриотические и образовательные акции.