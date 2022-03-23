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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 13:00

Опыт волонтёрских инициатив из Мурманской области представили на форуме «Чистая страна»

Участники Международного форума-выставки «Чистая страна» поделились лучшими практиками эко-волонтёрства в Арктике. О инициативах Мурманской области на примере акций Единого волонтёрского центра рассказала его руководитель Евгения Чибис. 

16-18 марта 2022 года в Технопарке Сколково состоялся III Международный форум «Чистая страна», в рамках которого руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис поделилась опытом проведения экологических инициатив, организованных совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика». Также об опыте эко-волонтёрства в Арктике рассказали представители из Архангельска, Норильска, Ямало-Ненецкого Автономного округа и республики Коми. Организатором тематического круглого стола выступил Проектный офис развития Арктики.

Федеральный проект «Чистая Арктика» стартовал летом 2021 года в Мурманской области, а уже в сентябре к движению присоединился региональный Единый волонтерский центр, запустивший в трехдневную акцию «Чистая Арктика: от родника до океана». Она прошла на берегах Кольского залива, озера Имандра и Баренцева моря. Самой яркой акцией эко-волонтеров в 2021 году стал субботник на «арктическом пляже» в Мурманске, а также уборка побережья в Териберке с участием телеведущей и эко-блогера Иреной Понарошку. За три дня акции в ней приняли участие 300 волонтёров, было убрано порядка 50 тонн мусора, часть из которого отправилась на переработку. Кроме того, к акции присоединились школьники, отправившиеся в эко-походы и на субботники к близлежащим водоемам в своих населенных пунктах. А во многих классах прошли тематические классные часы.

«Задача волонтёров – не убрать весь мусор, который накопился за годы использования Арктики, а объединить всех инициативных северян и воспитать бережное отношение к природе. Важно, чтобы в добровольческих мероприятиях участвовали люди разного возраста. Когда и школьники, и студенты, и корпоративные волонтеры объединяются ради единых целей, это дает очень сильный эффект, делает коммуникацию для людей более интересной, – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. – Необходимо, чтобы проекты не ограничивались только уборкой, но и имели значимость для людей».

Участники форума отметили, что проект «Чистая Арктика» – это и движение гражданского общества по ликвидации накопленного вреда, и уникальный опыт для всей Арктики в мире. Всего же с момента объявления федеральной инициативы платформа объединила больше 2200 волонтеров в 9 субъектах федерации, которые убрали более 1500 тонн отходов.

«Мы понимаем, что одними волонтерами мы Арктику чистой не сделаем, но мы должны показать движение в этом направлении. Арктика сейчас – это точка роста, это регион, где много рабочих мест, огромные перспективы развития», – отметил председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

В 2022 году участники федерального проекта «Чистая Арктика» готовятся провести субботники на береговой линии в Мурманске и области, убрать пластик в Никеле, организовать мероприятия по поддержанию чистоты на полуостровах Рыбачий и Средний. Планируется, что уборки на «арктических пляжах» выйдут за пределы городской черты Мурманска и обретут новые локации. Основные мероприятия в регионе запланированы на лето и начало осени.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, присоединиться к экологическим волонтёрским акциям можно, заполнив анкету добровольца Мурманской области по ссылке и отметив в поле «направления добровольческой деятельности» пункт «экологические работы».

Фото: https://kras-stolby.ru/news/krasnoyarskie-stolby-na-ploshadkah-chistoj-strany/

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