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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 17:30

Опыт запуска программы реновации ЗАТО обсудили на окружном форуме представителей органов местного самоуправления СЗФО

Опыт запуска программы реновации ЗАТО, которая реализуется в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса, обсудили на окружном форуме представителей органов местного самоуправления субъектов Северо-Западного федерального округа в Калининграде.

Мурманскую область на форуме, который проходит 15 и 16 августа, представили глава Кандалакшского муниципального района Александр Самарин и глава Мончегорска Андрей Рудаков. В первый день работы форума участники обсуждали актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления, их взаимодействия с органами власти всех уровней, в том числе связанные с бюджетным наполнением.

Александр Самарин выступил перед участниками форума с докладом о реализации на территории Мурманской области мероприятий по реновации ЗАТО и территорий с дислокацией военных, в ходе которого отметил, что поддержка военнослужащих и их семей – важнейшая задача, которая стоит сегодня перед федеральным и региональным правительством. Программа реновации ЗАТО – это инструмент, который помогает не просто создавать комфортные условия для военнослужащих и их семей, но и преображать населённые пункты.

В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина и регионального плана «На Севере – жить» масштабная работа по реновации ЗАТО будет продолжена.

Как сообщает Министерство внутренний политики Мурманской области, в 2019 году программа была инициирована губернатором Андреем Чибисом и поддержана Президентом России. За пять лет на реализацию программы направлено порядка 14 млрд рублей, 67% из которых – региональные средства. Благодаря этому в ЗАТО построены и реконструированы школы, детские сады, объекты культуры, спорта и здравоохранения, отремонтированы сотни домов, квартир, дворов и километром дорог, благоустроены десятки общественных пространств.

В 2023 году дополнительное системное федеральное финансирование ЗАТО, вопрос о котором и ранее прорабатывался губернатором, в рамках своего визита в регион поддержал президент. В итоге в 2024-2026 годах на территории пяти ЗАТО и пяти муниципалитетов, где также есть населённые пункты с дислокацией военных, запланирована реализация более 200 мероприятий на более 1400 объектах на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Из них 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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