Опытно-промышленная добыча лития планируется в этом году на Полмостундровском месторождении в Мурманской области

Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Что касается прогнозов по добыче лития в 2026 году, то планируется его опытно-промышленная добыча на Полмостундровском месторождении, также расположенном на Кольском полуострове. Она будет идти в рамках проводимых недропользователем геологоразведочных работ», — сказал он.

Александр Козлов отметил, что промышленная добыча лития в стране пока не стартовала, идёт работа по её подготовке.

- По нашим ожиданиям, первым объектом станет Колмозёрское месторождение на Кольском полуострове, — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня.