Опытные инструкторы Северного флота, имеющие боевой опыт участия в специальной военной операции, передают свои знания и навыки военнослужащим

Морские пехотинцы нарабатывают навыки противодействия воздушным угрозам: изучают особенности применения современных беспилотных летательных аппаратов различных типов и отрабатывают действия при их обнаружении.

Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота совершенствуют боевую подготовку с учётом накопленного опыта специальной военной операции.

При этом особое внимание уделяется поражению целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты. Для этого используются метательные машины для стендовой стрельбы, которые позволяют повысить точность огня, в том числе по быстродвижущимся целям.

Гвардейцы отрабатывают навыки ведения огня из автоматов, пулемётов, гладкоствольных ружей и ручных противотанковых гранатомётов, а также совершенствуют действия малых тактических групп при наступлении.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме того, на полигоне с личным составом проводятся занятия по медицинской, инженерной и тактической подготовке.

Занятия проходят на одном из полигонов Мурманской области как с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, так и по призыву. Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт участия в специальной военной операции, передают свои знания и навыки обучаемым военнослужащим.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

