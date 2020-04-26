Оранжевые человечки обработали хлоркой железнодорожный вокзал в Мурманске

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции специалистами Невского спасательного центра МЧС России проведена специальная обработка дезинфицирующим составом здания Мурманского железнодорожного вокзала.

Ход работ проверил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Дмитрий Латышев.

«Мероприятия по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции включают обработку мест массового скопления людей, городских пространств. На сегодняшний день погодные условия не позволяют проводить обработку на улице, это возможно только при температуре выше +5 градусов, когда сойдет снег и лед. До этого времени дезинфицирующим составом обрабатываются помещения мест скопления людей и входы в них. Проводимые работы крайне важны для обеспечения безопасности наших граждан», – рассказал Дмитрий Латышев.

Специальная обработка проведена с применением агрегатов высокого давления, позволяющих в кратчайшие сроки выполнить задачу. Дезинфицирующим средством являлся водный раствор с хлором.

Напомним, для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией в Заполярье работает группировка специалистов Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области.

Подобная работа будет проведена во всех муниципалитетах Мурманской области, пишет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.