Ординаторам и студентам медицинских вузов, проходящим целевую подготовку для медорганизаций региона, повысят стипендию

Соответствующие изменения в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области» внесены на рассмотрение в Мурманскую областную Думу по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Законопроект подготовлен с целью привлечения медицинского персонала для работы на территории Мурманской области.

Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года повысить стипендии «целевикам»: ординаторам выплачивать ежемесячную стипендию в размере 10000 рублей (в настоящее время 5000 рублей); студентам медицинских вузов по 3000 рублей, а при условии сдачи промежуточной аттестации на оценки «отлично» и (или) «хорошо» - в размере 6000 рублей (в настоящее время 3000 рублей).

Кроме того, в период прохождения практики на территории Мурманской области законопроектом предлагается установить меры социальной поддержки в виде компенсационных выплат по оплате стоимости проезда от места обучения за пределами Мурманской области к месту прохождения практической подготовки и обратно; а также по оплате стоимости аренды жилого помещения по договору.

Студентам, получающим среднее медицинское образование в медицинских колледжах Российской Федерации, предлагается выплачивать ежемесячную стипендию в размере 3000 рублей, при условии заключения договора о выплате ежемесячной стипендии и трудоустройстве с подведомственной министерству медицинской организацией.

Планируется, что одним из условий заключаемого договора будет обязанность лица, закончившего медицинский колледж, проработать в медицинской организации не менее 3 лет.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, потребность в дополнительных средствах на реализацию данного законопроекта была учтена при формировании областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Фото: https://gov-murman.ru