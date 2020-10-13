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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.20 21:14

«Орёл» «Гранитом» поразил крупный надводный корабль «противника» в Баренцевом море

Атомная подлодка «Орёл» в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, 13 октября в рамках отработки плановых задач боевой подготовки за летний период обучения экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота «Орёл» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Стрельба была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль «противника». Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолёта Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования флотом экипаж атомного подводного крейсера «Орёл» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

 

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