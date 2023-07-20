В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции за первое полугодие 2023 года.

Как сообщает ведомство, в ходе надзорной деятельности органами прокуратуры Мурманской области в I полугодии текущего года выявлено порядка 800 нарушений антикоррупционного законодательства, внесено без малого 500 актов прокурорского реагирования, в том числе 145 представлений. 140 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По требованиям прокуроров полномочия 3-х должностных лиц прекращены досрочно.

Продолжена практика пресечения административных правонарушений, связанных с коррупционными проступками: возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ, по 22 из которых лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 867 тысяч рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения.

В рамках реализации процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами пресекались факты мошеннических действий, связанных с расходованием бюджетных средств при ремонте и строительстве социальных объектов, оплатой невыполненных работ по муниципальным контрактам. В настоящее время возбуждено и расследуется 6 уголовных дел.

В целях восстановления интересов государства, органов местного самоуправления, а также государственных, муниципальных учреждений и предприятий прокурорами в суды направлено 13 заявлений, в том числе о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму более 7,2 млн рублей. Удовлетворено и прекращено в виду добровольного удовлетворения требований прокуроров 10 дел на сумму свыше 22,4 млн рублей, в том числе из которых 21,4 млн уже взыскано реально.

В результате антикоррупционной экспертизы выявлено 352 правовых акта и их проекта, содержащих 481 коррупциогенных факторов. В результате принятия соответствующих мер прокурорского реагирования исключено 355 коррупциогенных факторов из 256 проектов и актов.

С участием прокуроров судами рассмотрено 27 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, осуждено 27 лиц, в том числе 2 служащих органов государственной власти субъекта и местного самоуправления, 13 руководителей и работников государственных областных и муниципальных учреждений, 5 руководителей коммерческих организаций, 1 должностное лицо ФСИН, 1 сотрудник полиции.