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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.21 15:30

Органами прокуратуры Мурманской области выявлены многочисленные нарушения, связанные с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ

Прокуратурой Мурманской области в 2021 году уделено пристальное внимание реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры области выявлено свыше 40 нарушений.

Например, в связи с угрозой срыва работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог, путепроводов и мостовых, заказчикам и подрядчикам объявлено 10 предостережений о недопущении нарушений закона.

Установлены факты представления 16-ю организациями, участвующими в аукционе на заключение контракта по ремонту автомобильных дорог, подложных документов, подтверждающих опыт работ в рассматриваемой сфере. По указанным фактам надзирающими прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы направлено два материала проверки, по которым возбуждены уголовные дела и осуществляется расследование.

Выявлены многочисленные нарушения, связанные с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ и отсутствием надлежащего контроля заказчиков за фактическим выполнением работ, в связи с чем, приняты исчерпывающие меры реагирования: внесено 10 представлений, возбуждено дело об административном правонарушении, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Осуществление надзорных мероприятий продолжается.

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Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
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