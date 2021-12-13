Органами прокуратуры Мурманской области выявлены многочисленные нарушения, связанные с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ

Прокуратурой Мурманской области в 2021 году уделено пристальное внимание реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры области выявлено свыше 40 нарушений.

Например, в связи с угрозой срыва работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог, путепроводов и мостовых, заказчикам и подрядчикам объявлено 10 предостережений о недопущении нарушений закона.

Установлены факты представления 16-ю организациями, участвующими в аукционе на заключение контракта по ремонту автомобильных дорог, подложных документов, подтверждающих опыт работ в рассматриваемой сфере. По указанным фактам надзирающими прокурорами в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы направлено два материала проверки, по которым возбуждены уголовные дела и осуществляется расследование.

Выявлены многочисленные нарушения, связанные с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ и отсутствием надлежащего контроля заказчиков за фактическим выполнением работ, в связи с чем, приняты исчерпывающие меры реагирования: внесено 10 представлений, возбуждено дело об административном правонарушении, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Осуществление надзорных мероприятий продолжается.