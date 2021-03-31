Органами прокуратуры области выявлено более 500 сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера

30 марта под председательством и.о. прокурора Мурманской области Сергея Швецова, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание коллегии по вопросам правотворческой деятельности органов прокуратуры региона, улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления в сфере муниципального нормотворчества, а также эффективности надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

В работе коллегии приняли участие работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов, округов, районов и специализированных прокуратур.

Ежегодно подводимые итоги работы свидетельствуют о большом вкладе прокуроров в формирование нормативной правовой базы Мурманской области. В 2020 году органами местного самоуправления по предложениям прокуроров принят 291 нормативный акт, по разработанным прокуратурой проектам принято 147 актов.

В прошедшем году прокурорами изучено более 5 тысяч проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 486 проектах выявлены нарушения требований законодательства, коррупциногенные факторы либо пробелы и противоречия, которые были исключены по требованию прокуроров.

Актуальными направлениями надзорной деятельности органов прокуратуры области остаются вопросы исполнения законодательства в области профилактики проявлений экстремизма и терроризма, надлежащее выполнение предоставленных полномочий в указанной сфере органами государственной власти, местного самоуправления, а также правоохранительными органами.

В прошедшем году прокурорами выявлено более полутора тысяч нарушений закона, опротестовано более ста правовых актов, с целью ограничения доступа к запрещенной законом информации в суды предъявлено 421 заявление, по выявленным нарушениям закона внесено 635 представлений, по результатам рассмотрения которых 446 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуроров 28 лиц привлечено к административной ответственности за правонарушения экстремисткой направленности.

Упущения в работе в рассматриваемой сфере установлены в деятельности региональных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов.

Органами прокуратуры области проводились надзорные мероприятия по недопущения распространения запрещенной информации в сети «Интернет» - выявлено более 500 сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера, что послужило основанием для обращения в суд и направления уведомлений в Роскомнадзор для блокировки запрещенного контента.

По итогам заседания коллегии приняты решения, направленные на реализацию предложенных участниками заседания коллегии организационно-практических мер по устранению имеющихся недостатков и совершенствованию работы по рассмотренным направлениям надзорной деятельности.