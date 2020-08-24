Организации Госкорпорации «Росатом» перешли на использование единого бренда

Сохраняя исторические названия и собственную идентичность, организации российской атомной отрасли получили унифицированные логотипы, в основе которых - товарный знак Госкорпорации «Росатом» («лента Мебиуса»). Такой принцип корпоративного брендинга называется «зонтичным» и является выбором многих корпораций мирового уровня. Применение зонтичного бренда в атомной отрасли позволит выстроить единое позиционирование организаций Росатома на отечественном и зарубежном рынках, что, в свою очередь, приведет к повышению узнаваемости предприятий российской атомной отрасли и их проектов у партнеров и заказчиков.

Ребрендинговая кампания осуществляется в рамках реализации новой стратегии «Росатома», утверждённой в апреле этого года, в основе которой заложен принцип «Единый Росатом». Внедрение единой системы брендирования стало логичным шагом в рамках консолидации усилий отраслевых компаний при продвижении продукции и услуг на российские и зарубежные рынки. «Росатом» сформировал сильный и уважаемый бренд международного масштаба, и использование имени с многолетней историей, в частности, в интересах новых продуктовых направлений в неядерной сфере (цифровые продукты, развитие Арктики, экологические проекты, машиностроение и др.) открывает предприятиям «Росатома» широкие возможности по выходу на перспективные рынки.

Как пишет пресс-служба компании, символично, что масштабная компания по отраслевому ребрендингу совпала с 75-летием российской атомной промышленности. Таким образом, вступая обновленным в следующий этап своего развития, «Росатом» продолжает эффективно отвечать на вызовы времени, работая над созданием новых возможностей для будущих поколений.