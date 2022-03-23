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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 10:00

Организации и жители Мурманской области получат финансовую поддержку из областного бюджета на развитие физкультуры и спорта

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета по итогам конкурса социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

На эти цели Министерству спорта Мурманской области выделено 5,6 млн рублей.

Гранты на реализацию социально значимых проектов выделяются по восьми направлениям:

- «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства» - проекты, направленные на организацию и проведение физкультурной работы среди детей и подростков;

- «Семейный спорт» - проекты, направленные на увеличение числа семей с детьми, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- «Старшее поколение» - проекты, направленные на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению и увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет для женщин и 60-79 лет для мужчин;

- «Адаптивный спорт» - проекты, направленные на развитие адаптивного спорта, привлечение к занятиям физической культурой и спортом инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- «Национальные виды спорта» - проекты, направленные на развитие национальных видов спорта, привлечение к занятиям физической культурой  спортом населения коренных малочисленных народов Мурманской области;

- «Школьные и студенческие спортивные лиги» - проекты, направленные на организацию соревновательной деятельности среди школьных/студенческих спортивных клубов;

- «Организация спортивно-массовой работы по экстремальным видам спорта» - проекты, направленные на развитие экстремальных видов спорта, привлечение к занятиям экстремальными видами спорта (альпинизм, вейкбординг, виндсерфинг, воркаут, дайвинг, дельтапланеризм, каякинг, кайтсерфинг, лонгбординг, маунтинбайк, парапланеризм, парашютизм, рафтинг, самокатный спорт, силовой экстрим, скалолазание, скейтбординг, сноубординг, сноукайтинг, роллерблейдинг, паркур);

- «Организация спортивно-массовой работы в сельской местности» - проекты, направленные на организацию и проведение физкультурной работы среди различных категорий населения в сельской местности.

Претендентами на получение гранта могут быть физические лица в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Мурманской области, юридические лица – общественные организации, действующие на территории Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта, размер гранта на реализацию социально значимых проектов 300 тысяч рублей для физических ли и 400 тысяч рублей для юридических лиц соответственно.

Грант можно потратить на аренду помещений, приобретение спортивного, музыкального оборудования и инвентаря, организацию и проведение физкультурных мероприятий, транспортные и другие расходы, связанные с реализацией проекта.

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