Организации Мурманской области приглашают поучаствовать во Всероссийском грантовом конкурсе

Государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации и общественные объединения Мурманской области могут принять участие в грантовом конкурсе «Центры новых возможностей». Его цель — создание и развитие сети центров дневного пребывания для детей с инвалидностью и их семей по всей стране.

Конкурс проходит при поддержке благотворительных фондов «Страна для детей» и «Царьград». О его старте объявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В России живут более 720 тысяч детей с инвалидностью, и многим из них необходима регулярная помощь в развитии и социализации, а их родителям — передышка. Подспорье в этом — центры дневного пребывания для детей и молодых взрослых с инвалидностью. Такой центр — это пространство общения и досуга, приобретения полезных навыков, профессиональной ориентации для детей с инвалидностью, а также поддержка их родителей», — отметила Мария Львова-Белова.

Конкурс окажет финансовую помощь в оснащении помещений, где будут находиться центры дневного пребывания. Эти средства могут быть направлены на покупку необходимого технического и бытового оборудования, ремонт помещений, административные расходы и другие нужды.

Конкурс проводится среди 89 регионов РФ с марта по декабрь этого года в несколько этапов.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, победители получат грант до 2 млн рублей на реализацию проектов. Прием заявок — до 15 апреля включительно.

Подробности и положение о конкурсе — на официальном сайте.

Фото: https://gov-murman.ru