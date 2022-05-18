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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.22 13:45

Организации Мурманской области смогут подать заявку на соискание премии правительства в области качества на 2022 год

Организации Мурманской области смогут подать заявку на соискание премии правительства в области качества на 2022 год. Конкурс стартовал 17 мая 2022 года. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества и достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг. Лауреатами и дипломантами премии за эти годы стали более 400 организаций, которые представляют лучшие практики управления бизнес-процессами.

Совет по присуждению премий сформирован из числа первых лиц аппарата правительства РФ, администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, глав деловых объединений. Председатель Совета в его обновленном составе – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, секретарь Совета – руководитель Роскачества Максим Протасов.

За 25 лет проведения конкурса в нём приняли участие более 3500 организаций из 80 субъектов Российской Федерации.

«Участие в конкурсе позволяет организациям страны получить объективную экспертную оценку деятельности и предложения по оптимизации системы управления. Премия Правительства в области качества особо актуальна именно сейчас: в период ускорения импортозамещения и, по сути, новой индустриализации. Критически важно, чтобы производство новых нужных стране видов продукции строилось на принципах конкурентоспособности, качественной и эффективной деятельности с использованием подходов, внедряемых Роскачеством», – отметил Руководитель Роскачества Максим Протасов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подача заявки на участие в конкурсе доступна по ссылке

Более подробную информацию можно получить по телефону (495) 777-43-12, доб. 211, 158, 144.

https://roskachestvo.gov.ru/award/

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