Организации привлечены к ответственности за нарушения требований охраны труда

Гострудинспекцией в Мурманской области вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении ФГУП «ГТ «АРКТИКУГОЛЬ».

В результате ранее проведенной проверки инспектором труда были выявлены нарушения в части допуска работника к выполнению работ без пройденного предварительного медицинского осмотра, а также без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

«Согласно ч. 1 ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр», - пояснила заместитель руководителя инспекции Анастасия Подобедова.

Данное требование законодательства работодателем было нарушено. В результате предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа.

Привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, и должностное лицо ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области за нарушение государственных нормативных требований охраны. Основанием послужило поступившее в Государственную инспекцию труда из прокуратуры г. Апатиты постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

В учреждении не были разработаны и утверждены локальные акты: правила и нормы обеспечения осужденных работников СИЗ и смывающими, обезвреживающими средствами, положение о порядке обучения по охране труда. Кроме того, были выявлены факты несвоевременного обеспечения работников СИЗ.

Как отмечают сотрудники Гострудинспекции в Мурманской области, работодатели (если такое лицо относится к субъектам малого предпринимательства, является социально ориентированной некоммерческой организацией либо государственным или муниципальным учреждением) вправе обратиться в Государственную инспекцию труда с заявлением о проведении профилактического визита, в ходе которых организации (учреждения) могут получить ответы на любые вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства и охраны труда.

«По итогам такого профилактического визита, даже в случае выявления нарушений, применение мер административного характера законом не предусмотрено», - уточнил главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Заявление на проведение профилактического визита можно оставить онлайн на портале Онлайинспекция.рф.